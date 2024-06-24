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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сменчугов ушел из «Эгриси». Он продолжит карьеру в одном из клубов Медиалиги

«Сегодня сыграл свой последний матч за «Эгриси» в этом году. Я принял решение в следующем сезоне играть за другую команду, которая выступает в Медиалиге.

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