Красота — это страшная сила. фото: BFAA/Legion MediaСложно пересчитать, сколько раз 18 октября 2026 года называли днем с повышенной концентрацией прекрасного.
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Красотки !