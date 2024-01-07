Пушилин: РФ бьет лишь по военным целям, так как нельзя терять человечность

Российская Федерация наносит удары лишь по военным объектам на территории Украины, в отличие от боевиков ВСУ, которые бьют по мирным жителям, поскольку России нельзя терять человечность, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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