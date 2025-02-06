8 БОЛЕЗНЕЙ, которые дарит нам ТРЕВОГА

Состояние тревоги знакомо каждому. Оно такое противное, зудящее и покалывающее. Мысли роятся в голове, тело напряжено, силы все уходят на поддержание себя в более-менее ресурсном состоянии… Состояние тревоги знакомо каждому.
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