Бои на Курском фронте: 34-я бригада уничтожает оккупантов и их позиции (ВИДЕО)

34-я бригада ВС РФ уничтожает украинских оккупантов и их позиции на Курском фронте — свежие кадры. Бойцы горной 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады атакуют боевиков ВСУ и позиции, на которых они пытаются прятаться.
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