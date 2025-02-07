Бои на Курском фронте: 34-я бригада уничтожает оккупантов и их позиции (ВИДЕО)

34-я бригада ВС РФ уничтожает украинских оккупантов и их позиции на Курском фронте — свежие кадры. Бойцы горной 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады атакуют боевиков ВСУ и позиции, на которых они пытаются прятаться.