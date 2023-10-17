Вы себе представляете Сталина, спустившегося с мавзолея, чтобы потоптаться на гитлеровских штандартах, а Путина, идущего по грузинскому или украинскому флагу? Вот и я - не могу такого представить.
Моветон
Комментарии
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С
Север
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10 час.
W
Walery
Не соглашаюсь и скорее поправляю вас - Из старшего Алиева мог стать прекрасным премьером в позднем СССР. Его работоспособность и понимания хозяйственной деятельности могли бы спасти Страну. Кстати именно Старший Алиев у себя в республике не распродал и не раздавал ресурсные производства в частные руки олигархата. В итоге из всех бывших национальных республик Азербайджан изначально превратился в продвинутое государство в сравнении с остальными... кроме разумеется Белоруссии и в какой-то мере Узбекистана.
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4 час.
Виктор Левыкин
Чурка, он и есть чурка..., что тут сказать ещё.
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24 мин.
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