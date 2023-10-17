W

Walery

Не соглашаюсь и скорее поправляю вас - Из старшего Алиева мог стать прекрасным премьером в позднем СССР. Его работоспособность и понимания хозяйственной деятельности могли бы спасти Страну. Кстати именно Старший Алиев у себя в республике не распродал и не раздавал ресурсные производства в частные руки олигархата. В итоге из всех бывших национальных республик Азербайджан изначально превратился в продвинутое государство в сравнении с остальными... кроме разумеется Белоруссии и в какой-то мере Узбекистана.