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  • Евгений Рудаков
    А почему захватывают? .. потому что позиция верховного их к этому подталкивает. А на ком верхом верховный? Е.Р.Во внутренней пол...
  • Виктор Левыкин
    Чурка, он и есть чурка..., что тут сказать ещё.Моветон
  • Бобкина Татьяна
    Не зря во все времена и во всех государствах евреев не допускали к власти.Даш мизинец, оттяпают руку.Вот и Палестина ...Во внутренней пол...

Моветон

Моветон

Вы себе представляете Сталина, спустившегося с мавзолея, чтобы потоптаться на гитлеровских штандартах, а Путина, идущего по грузинскому или украинскому флагу?  Вот и я - не могу такого представить.

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Комментарии
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С
Север
👍
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10 час.
W
Walery
Не соглашаюсь и скорее поправляю вас - Из старшего Алиева мог стать прекрасным премьером в позднем СССР.  Его работоспособность и понимания хозяйственной деятельности могли бы спасти Страну. Кстати именно Старший Алиев у себя в республике не распродал и не раздавал ресурсные производства в частные руки олигархата. В итоге из всех бывших национальных республик Азербайджан изначально превратился в продвинутое государство в сравнении с остальными... кроме разумеется  Белоруссии и в какой-то мере Узбекистана.
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4 час.
Виктор Левыкин
Чурка, он и есть чурка..., что тут сказать ещё.
Ответить
24 мин.

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