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Bloomberg: Власти Израиля призвали военные органы строже проверять материалы СМИ

Bloomberg: Власти Израиля призвали военные органы строже проверять материалы СМИ

Глава совета Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби обратился с призывом к органам военной цензуры государства с большей строгостью проверять публикации в СМИ, посвященные дискуссиям в правительстве, которые ведутся на фоне конфликта.

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