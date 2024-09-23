Сверхпроводимость ближе чем кажется. Одна из загадок разгадана

Группа ученых из Парижского политехнического института сделала значительный шаг в понимании физики высокотемпературной сверхпроводимости\u000D\u000AВ 2024 году исполнилось 113 лет с момента открытия сверхпроводимости, однако многие ее аспекты до сих пор остаются неразгаданными.