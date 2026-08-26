«Запад проиграл. Теперь вопрос в том, как Соединенным Штатам выйти из сложившейся ситуации, сохранив лицо» Константин Ольшанский На фото: директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Фото: Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС) Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию пытались замаскировать всеми способами.
Шеф ЦРУ в Москве: С чем «личный разведчик Трампа» прилетал к Путину — что говорят западные СМИ и что — Скотт Риттер
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Похоже, пиндосы завыли, типа - "подождите сносить наХер прибалтЫку, и гейропу, мы ещё не готовы, памперсов нет в таком количестве... и гробов маловато.." Хотя - наХ им будут нужны гробы?? Пусть так гниют, для удобрения почвы.
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4 н.
Владимир Буевич
Все что требуется от американцев, это отключить хохлов от Старлинка и не передавать им разведданные. Тогда и говорить будет о чем, а так это все треп. "Позиция по Донбассу, чувствительные санкции", а хохлы по прежнему будут обстреливать нашу инфраструктуру. И потом "Россия временно «замораживает» военную помощь Ирану", ну а американцы будут по прежнему вооружать хохлов? А! Ну да! Это ведь снова "другое"!
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4 н.
Валерий Фоменков
александр град
Никакого перемирия - только капитуляция нацистской Украины на условиях России и выполнения поставленных целей в СВО поможет прекратить войну. А Америка заигралась в своих желаниях, а возможности не позволяют все охватить и подавить в своих интересах. А России ультиматумы ставить не надо, она самодостаточная и имеет все. Это европейским шавкам надо указывать что пора остановиться - с Россией Бог и она непобедима.
👍💯❗
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4 н.
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