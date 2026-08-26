Похоже, пиндосы завыли, типа - "подождите сносить наХер прибалтЫку, и гейропу, мы ещё не готовы, памперсов нет в таком количестве... и гробов маловато.." Хотя - наХ им будут нужны гробы?? Пусть так гниют, для удобрения почвы.

Владимир Буевич

Все что требуется от американцев, это отключить хохлов от Старлинка и не передавать им разведданные. Тогда и говорить будет о чем, а так это все треп. "Позиция по Донбассу, чувствительные санкции", а хохлы по прежнему будут обстреливать нашу инфраструктуру. И потом "Россия временно «замораживает» военную помощь Ирану", ну а американцы будут по прежнему вооружать хохлов? А! Ну да! Это ведь снова "другое"!