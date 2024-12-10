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Мурашко: в центре Гамалеи разработана новая технология для создания вакцин

Мурашко: в центре Гамалеи разработана новая технология для создания вакцин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава разработали новую платформу для создания вакцин от различных инфекций.

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