В Петербурге мосты будут подсвечены цветами российского триколора в честь Дня защитника Отечества

Подсветка будет работать по графику наружного освещения до 8:10 утра понедельника В честь Дня защитника Отечества три петербургских моста получат тематическую художественную подсветку в цветах российского флага, передает Смольный.
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