В Турции напомнили о риске применения ядерного оружия на Украине

Министр считает, что риск использования ядерного оружия не уменьшился.Турция выступает за диалог. «В 2025 году мы продолжим наши усилия по скорейшему прекращению войны в Украине, которая идет уже четвертый год, путем переговоров», - отметил Хакан Фидан.
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