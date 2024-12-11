В Турции напомнили о риске применения ядерного оружия на Украине

Министр считает, что риск использования ядерного оружия не уменьшился.Турция выступает за диалог. «В 2025 году мы продолжим наши усилия по скорейшему прекращению войны в Украине, которая идет уже четвертый год, путем переговоров», - отметил Хакан Фидан.