Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Маск заявил об угрозе ИИ для существования человечества

Маск заявил об угрозе ИИ для существования человечества

Искусственный интеллект стал одной из самых серьезных угроз существованию человечества. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в кулуарах международного саммита по безопасности ИИ, который проходит в Великобритании.

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