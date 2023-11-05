Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов

Ну, конечно))) перекупщики .. ээх.. белоруссы и предлагают такие цены, а перекупщику выгодно закупив оптом , большим оптом ( значит дешевле) сдать их тоже дешевле потому , что дешевле уйдёт быстрее , а ему ЧАСТНИКУ , а не перекупщику,в оптовые , сетевые магазины не перекупщик закупает , а фирма и по договору с ними, подписанному двумя юридическими лицами, надо работать , а не ждать когда уйдет товар.. белорусские" продукты "ещё где-то покупают? упс.. рисковые ребята.. Хотя .. на здоровье.

Александр Глущенко

это рынки могут иметь перекупщиков , за это их гоняют уже лет 12 .. А магазы все закупают оптом по подписанным документам .. Ты из белоруссии , что ли? Росияне знают схему купли-продажи .. Перекупщики уже давно канули вЛету.. У нас продают только сало бел.. но его никто не берёт потому, как его не откусить и не оторвать .. , при нагреве мало вытапливается жира и та субстанция , что вытопилась , мало напоминает животный жир..