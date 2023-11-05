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Парламентская газета

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Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов

Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов

Будет сделано все для того, чтобы самолеты белорусского производства поднялись в небо как можно быстрее, заявил 5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова опубликованы на сайте главы государства.

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Комментарии
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Вик Норд
Поинтересуюсь конкретно,но с белорусскими продуктами,с коими я имел знакомство,дело обстоит ровно наоборот,это наши перекупы накручивают(русское жидовьё),так что это скорее всего брехня.
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1 д.
Александр Глущенко
Ну, конечно))) перекупщики .. ээх.. белоруссы и предлагают такие цены, а перекупщику выгодно закупив оптом , большим оптом ( значит дешевле) сдать их тоже дешевле потому , что дешевле уйдёт быстрее , а ему ЧАСТНИКУ , а не перекупщику,в оптовые , сетевые магазины не перекупщик закупает , а фирма  и по договору с ними, подписанному двумя юридическими лицами, надо работать , а не ждать когда уйдет товар..  белорусские&quot; продукты &quot;ещё где-то покупают? упс.. рисковые ребята.. Хотя .. на здоровье.
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1 д.
Александр Глущенко
это рынки могут иметь перекупщиков , за это их гоняют уже лет 12 .. А магазы все закупают оптом по подписанным документам .. Ты из белоруссии , что ли? Росияне знают схему купли-продажи .. Перекупщики уже давно канули вЛету.. У нас продают только сало бел.. но его никто не берёт потому, как его не откусить и не оторвать .. , при нагреве мало вытапливается жира  и та субстанция , что вытопилась , мало напоминает животный жир..
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1 д.

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