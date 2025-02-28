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"Пророчество" станет явью: Катя Лель рассказала, что во сне видела дату конца СВО

"Пророчество" станет явью: Катя Лель рассказала, что во сне видела дату конца СВО

Певица раскрыла, какой сон ей приснился и, почему он является пророческим.В недавнем интервью одна из самых экстраординарных представительниц шоу-бизнеса в России Катя Лель, поделилась необычным сном, который произвёл на нее сильное впечатление.

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