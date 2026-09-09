Уровень распространения ВИЧ в регионе продолжает снижаться

У 96 человек обнаружили ВИЧ-инфекцию за восемь месяцев этого года. Как сообщает региональный минздрав со ссылкой на Центр по профилактике СПИДа, это на 25,6% меньше, чем за тот же период в прошлом году – тогда было выявлено 126 случаев.