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Мнение: «Противоречия между Алжиром и ОАЭ зрели давно», – Александр Наджаров

Мнение: «Противоречия между Алжиром и ОАЭ зрели давно», – Александр Наджаров

Заместитель директора Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров в программе «Мнение» назвал причины прекращения дипломатического сотрудничества между Алжиром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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