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Царьград

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Правда о находках на месте пропажи Усольцевых: поисковики всё рассказали

Правда о находках на месте пропажи Усольцевых: поисковики всё рассказали

Помогут ли раскрыть секрет "загадочные артефакты" и есть ли шанс найти что-то ещё. Почти год назад, 28 сентября, супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход на Кутурчинское Белогорье.

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