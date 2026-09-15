Правда о находках на месте пропажи Усольцевых: поисковики всё рассказали

Помогут ли раскрыть секрет "загадочные артефакты" и есть ли шанс найти что-то ещё. Почти год назад, 28 сентября, супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход на Кутурчинское Белогорье.