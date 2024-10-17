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Авто-Мото-Блог

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Автомобили УАЗ и Sollers преодолеют более 10 000 км в рамках международного автопробега Tro-Phy-Gital Tour

УФА, Россия, 17 октября 2024 г. - Группа СОЛЛЕРС выступила официальным транспортным партнером проекта и предоставила автомобили для международного автопробега Tro-Phy-Gital Tour, организованного в поддержку фиджитал-спорта.

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