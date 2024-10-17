Автомобили УАЗ и Sollers преодолеют более 10 000 км в рамках международного автопробега Tro-Phy-Gital Tour

УФА, Россия, 17 октября 2024 г. - Группа СОЛЛЕРС выступила официальным транспортным партнером проекта и предоставила автомобили для международного автопробега Tro-Phy-Gital Tour, организованного в поддержку фиджитал-спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии