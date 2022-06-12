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Свежие комментарии
Ирина52
А еще лучше выслать на Украину. Западную. Это для нее будет покруче даже тюрьмы.
Крымчанка, котора...
Алексей Васицев
Еще пять лет строго режима дать нужно
Крымчанка, котора...
Галина глушкова
Мразь, очень слабое наказание. Бог накажет по деянию.
Крымчанка, котора...
ВЕСТИ КРЫМ
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агоны
123 .
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