"Бомжей я уже выгоняла": сотрудница кофейни в Москве оскорбила раненого бойца СВО

Нужно сделать так, чтобы эта гнида в окопе кофе разносила. Гнать её на фронт.

АС

Анна Сепп

Присоединяюсь к тем, кто требует от законодателей за любое оскорбление бойца Спецоперации ЛИШАТЬ ЛИЦЕНЗИИ НА ВИД ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. А с этой П. надо разбираться тем, кто должен пресекать дискредитацию СВО и приравнивание России к фашитскому государству. И, пожалуйста, фамилию героини — местные ребята, вы же знаете, и народ хочет знать своих уродов!