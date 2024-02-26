БлокнотРУ Бариста кофейни Strong cofee, расположенной московском ЖК «Люберецкий» отказалась обслуживать ветерана специальной военной операции.
"Бомжей я уже выгоняла": сотрудница кофейни в Москве оскорбила раненого бойца СВО
Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Нужно сделать так, чтобы эта гнида в окопе кофе разносила. Гнать её на фронт.
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1 час.
A
Alex
Эта бариста должна попасть в черный список.
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1 час.
АС
Анна Сепп
Присоединяюсь к тем, кто требует от законодателей за любое оскорбление бойца Спецоперации ЛИШАТЬ ЛИЦЕНЗИИ НА ВИД ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. А с этой П. надо разбираться тем, кто должен пресекать дискредитацию СВО и приравнивание России к фашитскому государству. И, пожалуйста, фамилию героини — местные ребята, вы же знаете, и народ хочет знать своих уродов!
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42 мин.
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