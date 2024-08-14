Синоптиклар Татарстанда яңгыр, кайбер районнарда яшенле яңгыр фаразлый

Чәршәмбе, 14 августта, Татарстанда кабат яңгыр көтелә. ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе фаразыннан күренгәнчә, көндез бераз яңгыр ява, ә республиканың кайбер районнарында яшенле яңгыр булырга мөмкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии