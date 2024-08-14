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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Синоптиклар Татарстанда яңгыр, кайбер районнарда яшенле яңгыр фаразлый

Чәршәмбе, 14 августта, Татарстанда кабат яңгыр көтелә. ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе фаразыннан күренгәнчә, көндез бераз яңгыр ява, ә республиканың кайбер районнарында яшенле яңгыр булырга мөмкин.

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