Новосибирский губернатор придумал, как снизить очереди на АЗС

Продавать дизельное топливо будут на тех заправках, где нет бензина Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил продавать дизельное топливо на тех заправках, где нет бензина, чтобы уменьшить очереди на АЗС, пишет "Континент Сибирь".
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