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Царьград

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ВСУ стянули к Белгородской области мощные резервы: Страшная новость пришла в 6:32. Убито уже 175 солдат

ВСУ стянули к Белгородской области мощные резервы: Страшная новость пришла в 6:32. Убито уже 175 солдат

Россия и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской областиНа Белгородском направлении, как утверждают "Два майора", по-прежнему очень жарко.

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