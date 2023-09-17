Фестиваль «Круг земной» прошел под Новосибирском

Под Новосибирском в историко-архитектурном музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук прошел фестиваль исторической реконструкции и археологии «Круг земной», сообщает Интернет-издание Новосибирск онлайн.
Под Новосибирском в историко-архитектурном музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук прошел фестиваль исторической реконструкции и археологии «Круг земной», сообщает Интернет-издание Новосибирск онлайн.
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