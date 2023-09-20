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Дочь миллиардера Наварро вторую неделю подряд обыграла соперницу из топ-20

22-летняя Эмма Наварро во втором круге в Гвадалахаре обыграла №12 в мире Мэдисон Киз – 6:2, 7:6(5). Для Наварро это вторая победа над топ-20 в карьере и за последние две недели – в Сан-Диего она обыграла Марию Саккари.

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