Дочь миллиардера Наварро вторую неделю подряд обыграла соперницу из топ-20

22-летняя Эмма Наварро во втором круге в Гвадалахаре обыграла №12 в мире Мэдисон Киз – 6:2, 7:6(5). Для Наварро это вторая победа над топ-20 в карьере и за последние две недели – в Сан-Диего она обыграла Марию Саккари.