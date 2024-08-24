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Сергей Кравцов провел августовское педагогическое совещание в Курской области

Сергей Кравцов провел августовское педагогическое совещание в Курской области

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил с рабочей поездкой Курскую область. Вместе с врио губернатора региона Алексеем Смирновым он провел августовское совещание с учителями, директорами школ и руководителями муниципальных органов управления образованием.

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