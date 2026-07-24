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Царьград

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В Нижегородской области 5801 человек пострадал от укусов клещей

В Нижегородской области 5801 человек пострадал от укусов клещей

По состоянию на 22 июля в медицинские организации Нижегородской области обратились 5801 человек, пострадавших от присасывания клещей.

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