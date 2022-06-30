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Извращенец в очках облапал за грудь школьницу на бульваре Новаторов

Злоумышленник попал в объектив придомовой камеры, и его уже объявили в розыск. Петербургскую десятиклассницу домогались в подъезде дома на бульваре Новаторов.

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