Извращенец в очках облапал за грудь школьницу на бульваре Новаторов

Злоумышленник попал в объектив придомовой камеры, и его уже объявили в розыск. Петербургскую десятиклассницу домогались в подъезде дома на бульваре Новаторов.
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