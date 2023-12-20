Displace представит новые беспроводные телевизоры на CES 2024

Американская компания Displace представит два новых беспроводных телевизора на выставке CES 2024. Уже известные характеристики Один из них — это 55-дюймовый OLED-экран с разрешением 4K, который получит функции жестового и голосового управления, а также модуль Wi-Fi 6E.
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