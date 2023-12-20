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Displace представит новые беспроводные телевизоры на CES 2024

Displace представит новые беспроводные телевизоры на CES 2024

Американская компания Displace представит два новых беспроводных телевизора на выставке CES 2024. Уже известные характеристики  Один из них — это 55-дюймовый OLED-экран с разрешением 4K, который получит функции жестового и голосового управления, а также модуль Wi-Fi 6E.

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