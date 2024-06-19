Отец Жанны Фриске признался, почему избегает общения с внуком

Владимир Фриске опасается, что вдовец Шепелев засудит его за преследование сына.Родители умершей от тяжёлой болезни певицы Жанны Фриске приняли решение, что им следует оставить шоумена в покое и ждать, когда внук сам выйдет на контакт.