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Отец Жанны Фриске признался, почему избегает общения с внуком

Отец Жанны Фриске признался, почему избегает общения с внуком

Владимир Фриске опасается, что вдовец Шепелев засудит его за преследование сына.Родители умершей от тяжёлой болезни певицы Жанны Фриске приняли решение, что им следует оставить шоумена в покое и ждать, когда внук сам выйдет на контакт.

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