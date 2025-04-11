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Царьград

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Александр Овечкин установил рекорд: 895-й гол в НХЛ поражает воображение!

Александр Овечкин установил рекорд: 895-й гол в НХЛ поражает воображение!

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери отметил важность рекорда Александра Овечкина: 895-й гол в НХЛ стал историческим событием.

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