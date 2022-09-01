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В преддверии Дня знаний сотрудники полиции и общественники из Самарской области организовали для детей увлекательное мероприятие

В преддверии Дня знаний сотрудники полиции и общественники из Самарской области организовали для детей увлекательное мероприятие

В преддверии Дня знаний сотрудники полиции УМВД России по г. Самаре вместе с представителями Общественного совета при территориальном ОВД организовали увлекательное мероприятие для воспитанников самарского пансионата для детей с ограниченными возможностями.

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