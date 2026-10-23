The first tanker shipping diesel out of Russia to the U.S. departed from the Russian Baltic Sea port of Primorsk early on Friday local time and is en route to New York where it is expected to arrive on November 7, shipping data show.
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