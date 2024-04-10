В ЯНАО выпустили лимитированную весеннюю коллекцию одежды «Ямолод.стиль»

«Ямолод.стиль» представил весеннюю коллекцию одежды. В отличие от капсульной, она лимитированная — вещи выпущены в ограниченном числе экземпляров, рассказал директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.
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