Суд отпустил мигранта-водителя, сбившего 12-летнего ребенка

Суд не стал арестовывать водителя, сбившего ребенка. У мужчины нет ни прав, ни гражданства. Новосибирский районный суд отпустил домой мигранта, сбившего 12-летнего мальчика на территории СНТ «Строитель» в Советском районе.
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