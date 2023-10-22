ЦПВС подтвердил удары истребителей Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Тактические истребители F-15 и F-16 ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре аэропортов в Дамаске и Алеппо утром воскресенья, сообщил на брифинге 22 октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.