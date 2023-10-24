Спасавшей Ленинград от фугасов блокаднице исполнился 101 год

Жительница блокадного Ленинграда Тамара Забелина отметила 101-й день рождения. С праздником блокадницу поздравили представители руководства Санкт-Петербурга – пожилой женщине вручили цветы и ценные подарки.
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