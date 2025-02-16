Не мыться и не стричься. Почему 17 февраля на Руси получило название "Волчий сват"?

Святой Никола прославился своим даром целителя, а также великой стойкостью, но в его день православные старались не покидать дома 17 февраля Православная церковь вспоминает святого Николая Студийского, в народе названного Студёным.
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