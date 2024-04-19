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Седина в перья: самая старая дикая птица в мире вошла в режим "активного ухаживания"

Седина в перья: самая старая дикая птица в мире вошла в режим "активного ухаживания"

Биологи с атолла Мидуэй в северной части Тихого океана заметили семидесятилетнюю самку лейсанского альбатроса по имени Уиздом, которая флиртовала с потенциальными партнерами спустя несколько месяцев после окончания сезона гнездования .

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