Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 487 подписчиков

Пуля избавила Трампа от двух дел. Экс-президент США рассказал о разговоре с Байденом после покушения

Пуля избавила Трампа от двух дел. Экс-президент США рассказал о разговоре с Байденом после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с Джо Байденом после покушения. По его словам, Байден "был очень мил" в телефонном разговоре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх