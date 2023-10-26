Путин пообещал поддержать проект ядерного космического буксира

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли в Королёве в четверг, 26 октября, заявил, что государство поддержит программу по созданию ядерного буксира на базе транспортного.
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