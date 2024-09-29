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  • Татьяна Гусева
    Если наши знают про эти 11 точек входа, то почему они до сих пор есть? - вопрос от дилетанта."Точки входа"
  • Юрий Золотарев
    Пшеки - та еще сволота!! Эту недобитую ГАДОСТЬ вместе с бандероснёй надо бы активно утилизировать. Шлют своих "солдат...Юрий Борисов. Бел...
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    Положили кобру на грудь.250 000 украинцев...

Юрий Борисов. Белы и пушисты? Такие же нацисты!

Юрий Борисов. Белы и пушисты? Такие же нацисты!

Польша – совсем не та страна, которая вправе выступать обвинителем на суде историиНедавно президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Мой отец, в 17 лет удрал на фронт, его еще не призывали, поскольку был несовершеннолетний. Его почему-то не отправили обратно, оставили на фронте. Он пошел в первое свое наступление и поскольку был не обучен, попал в плен. И всю войну провел в плену. Был в 3-х концлагерях. Из одного из них он сбежал, прошел всю  Германию, Польшу и  летом 1944 года вышел в советско-польской границе, на которой как раз шли  бои. Отец пошел к поляку и сказал ему по-польски: &quot;Брат-славянин, можно я переднюю у тебя, а ночью уйду через фронт, к своим, буду бить фашистов&quot;... Поляк пустил его на сеновал а сам пошел, и сдал  эсэсовцам... Те напали на спящего измученного  отца, затравили его собаками. Как выжил, сам не помнит... Главное, он шел по Германии, обращался к мирным немцам за помощью на немецком языке, те помогали ему и не выдавали эсэсовцам.  Отец прекрасно разговаривал на немецком и немцы не  верили, что он русский...  А ПОЛЯК - СДАЛ, хотя отец также хорошо разговаривал и на польском языке...  Гадины они, эти поляки!!!
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11 час.
Алексей Горшков
Всё время вспоминаю Генуэзскую конференцию 1922 года, когда на Советскую Россию навалились, типа: &quot;возвращайте царские долги&quot;, на что советская делегация АРГУМЕНТИРОВАННО такой счёт за разрушения интервентами во время Гражданской войны выкатила, что В РАЗЫ все царские долги перекрывал - и все &quot;утухли&quot;! Мне кажется - нам и сейчас надо так же действовать! Допустим - &quot;вякнет&quot; что-нибудь Польша насчёт того, что мы ей чего-то там должны - напомнить, сколько ОНА САМА должна за гибель пленных красноармейцев в 20-е г.г. ХХ века, за обеспечение ТРЁХ Армий во время Второй Мировой войны - Андерса и 2-х Войска Польского, за денежную и продовольственную помощь с 1944 по 1991 годы, за присоединённые к ним, но завоёванные у Германии НАМИ, земли восточной Германии и Восточной Пруссии. И это только Советское время - по идее можно припомнить их &quot;художества&quot; ещё со Смутного времени - они ведь тогда и Москву оккупировали!
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11 час.
Юрий Золотарев
Пшеки - та еще сволота!! Эту недобитую ГАДОСТЬ вместе с бандероснёй надо бы активно утилизировать. Шлют своих &quot;солдат удачи&quot; в БандероЖОПию? Вот им и прямая дорога в украинский чернозём.
Ответить
8 час.

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