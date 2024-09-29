Польша – совсем не та страна, которая вправе выступать обвинителем на суде историиНедавно президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте.
Юрий Борисов. Белы и пушисты? Такие же нацисты!
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лл
лина любимцева
Мой отец, в 17 лет удрал на фронт, его еще не призывали, поскольку был несовершеннолетний. Его почему-то не отправили обратно, оставили на фронте. Он пошел в первое свое наступление и поскольку был не обучен, попал в плен. И всю войну провел в плену. Был в 3-х концлагерях. Из одного из них он сбежал, прошел всю Германию, Польшу и летом 1944 года вышел в советско-польской границе, на которой как раз шли бои. Отец пошел к поляку и сказал ему по-польски: "Брат-славянин, можно я переднюю у тебя, а ночью уйду через фронт, к своим, буду бить фашистов"... Поляк пустил его на сеновал а сам пошел, и сдал эсэсовцам... Те напали на спящего измученного отца, затравили его собаками. Как выжил, сам не помнит... Главное, он шел по Германии, обращался к мирным немцам за помощью на немецком языке, те помогали ему и не выдавали эсэсовцам. Отец прекрасно разговаривал на немецком и немцы не верили, что он русский... А ПОЛЯК - СДАЛ, хотя отец также хорошо разговаривал и на польском языке... Гадины они, эти поляки!!!
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11 час.
Алексей Горшков
Всё время вспоминаю Генуэзскую конференцию 1922 года, когда на Советскую Россию навалились, типа: "возвращайте царские долги", на что советская делегация АРГУМЕНТИРОВАННО такой счёт за разрушения интервентами во время Гражданской войны выкатила, что В РАЗЫ все царские долги перекрывал - и все "утухли"! Мне кажется - нам и сейчас надо так же действовать! Допустим - "вякнет" что-нибудь Польша насчёт того, что мы ей чего-то там должны - напомнить, сколько ОНА САМА должна за гибель пленных красноармейцев в 20-е г.г. ХХ века, за обеспечение ТРЁХ Армий во время Второй Мировой войны - Андерса и 2-х Войска Польского, за денежную и продовольственную помощь с 1944 по 1991 годы, за присоединённые к ним, но завоёванные у Германии НАМИ, земли восточной Германии и Восточной Пруссии. И это только Советское время - по идее можно припомнить их "художества" ещё со Смутного времени - они ведь тогда и Москву оккупировали!
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11 час.
Юрий Золотарев
Пшеки - та еще сволота!! Эту недобитую ГАДОСТЬ вместе с бандероснёй надо бы активно утилизировать. Шлют своих "солдат удачи" в БандероЖОПию? Вот им и прямая дорога в украинский чернозём.
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8 час.
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