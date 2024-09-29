Юрий Борисов. Белы и пушисты? Такие же нацисты!

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лина любимцева

Мой отец, в 17 лет удрал на фронт, его еще не призывали, поскольку был несовершеннолетний. Его почему-то не отправили обратно, оставили на фронте. Он пошел в первое свое наступление и поскольку был не обучен, попал в плен. И всю войну провел в плену. Был в 3-х концлагерях. Из одного из них он сбежал, прошел всю Германию, Польшу и летом 1944 года вышел в советско-польской границе, на которой как раз шли бои. Отец пошел к поляку и сказал ему по-польски: "Брат-славянин, можно я переднюю у тебя, а ночью уйду через фронт, к своим, буду бить фашистов"... Поляк пустил его на сеновал а сам пошел, и сдал эсэсовцам... Те напали на спящего измученного отца, затравили его собаками. Как выжил, сам не помнит... Главное, он шел по Германии, обращался к мирным немцам за помощью на немецком языке, те помогали ему и не выдавали эсэсовцам. Отец прекрасно разговаривал на немецком и немцы не верили, что он русский... А ПОЛЯК - СДАЛ, хотя отец также хорошо разговаривал и на польском языке... Гадины они, эти поляки!!!