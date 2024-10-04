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Парламентская газета

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Яровая: В бюджете предусмотрены средства на горячее питание школьников

Яровая: В бюджете предусмотрены средства на горячее питание школьников

В проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрены необходимые средства на горячее питание школьников, в том числе младшеклассников, сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики 4 октября.

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