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Argentina's Milei Escalates Falklands Dispute With Oil Sanctions On UK, Israeli Firms

Argentina's Milei Escalates Falklands Dispute With Oil Sanctions On UK, Israeli Firms

Argentina's Milei Escalates Falklands Dispute With Oil Sanctions On UK, Israeli Firms Argentina's President Milei has announced plans to sign a decree sanctioning companies working on oil exploration of the Falkland Islands, coming a mere days after President Trump indicated that the US position on the archipelago was "under review".

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