Argentina's Milei Escalates Falklands Dispute With Oil Sanctions On UK, Israeli Firms Argentina's President Milei has announced plans to sign a decree sanctioning companies working on oil exploration of the Falkland Islands, coming a mere days after President Trump indicated that the US position on the archipelago was "under review".
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