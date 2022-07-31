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Костас Адетокумбо близок к переходу в «Тенерифе»

Испанский «Тенерифе» близок к подписанию контракта с чемпионом НБА в составе «Лейкерс» (2020) Костасом Адетокумбо (24 года, 208 см), пишет инсайдер Маттео Андреани.

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