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Царьград

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Главное в иноСМИ 6 сентября: Латвия готовит "зерновой" удар по России. Раскрыто, с чем приезжали послы Трампа. "Шок" Мерца на первых полосах

Главное в иноСМИ 6 сентября: Латвия готовит "зерновой" удар по России. Раскрыто, с чем приезжали послы Трампа. "Шок" Мерца на первых полосах

Издание Financial Times раскрыло, с чем в Москву и Киев приезжали послы Дональда Трампа. Утверждается, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер представили русской и украинской сторонам обновлённые варианты "соглашений", которые должны закончить конфликт.

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