«Такого опыта в моей жизни еще не было»: Куртукова о необычном подарке от мужа

Певица Татьяна Куртукова рассказала 5-tv.ru о своих подарках на день рождения. Отвечая на вопросы журналистов, певица упомянула, что одним из сюрпризов от мужа стал щенок породы мальтипу.
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