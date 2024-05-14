Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчеты «Гиацинтов-Б» в Запорожье охотятся за М109 Paladin и М777

Расчеты «Гиацинтов-Б» в Запорожье охотятся за М109 Paladin и М777

В мае расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» гвардейского артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» уничтожили уже больше 10 единиц крупнокалиберного вооружения ВСУ в Запорожской области.

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