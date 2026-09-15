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Суд Австралии разрешил освободить по УДО убийцу Джеймса Влассэкиса

Суд Австралии разрешил освободить по УДО убийцу Джеймса Влассэкиса

Джеймс Влассэкис, самый молодой участник печально известного дела Snowtown, выйдет на свободу после 26 лет заключения.

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